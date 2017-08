Ecrire un email de prospection

{{coldemail.subject}} {{coldemail.body}}

Analyse de votre email de prospection {{percent}}

Longueur du sujet

{{advices.sl}} caractères

Votre sujet comporte {{advices.sl}} caractères. Vous devriez éviter les longs sujets, et vous rappeler que plus vos sujets seront courts, plus les taux d'ouverture et de réponse seront élevés. De longs sujets d'emails ne semblent pas naturels et sont souvent ceux utilisés pour de l'Email Marketing.

Personnalisation du sujet

{{advices.nb_subj_variables}} variables

Votre sujet comporte {{advices.nb_subj_variables}} variables. Vous devriez utiliser des termes qui sont familiers à votre prospect pour être sûr qu'il ouvre votre email. Utiliser une variable comme #{company_name} peut fonctionner, mais évitez cependant d'utiliser #{first_name} étant donné que cette astuce a déjà été beaucoup trop utilisée. Par ailleurs, est-ce qu'il réel humain qui vous écrit utilise votre prénom dans le sujet de son email ? Seuls les marketers font cela.

Longueur du message

{{advices.bl}} caractères

Votre message comporte {{advices.bl}} caractères. Le taux de réponse décroît au dessus de 50 caractères (mais il est difficile de raconter quelque chose en 50 caractères...). Essayez donc de rester entre 50 et 200 caractères. Plus de 200 et votre email ne peut même pas être lu sur l'écran d'un smartphone : vos chances de réponse diminuent fortement. Votre message doit aussi être le plus lisible possible. Utilisez donc des phrases courtes, espacez vos paragraphes, ...

Personnalisation du message

{{advices.nb_variables}} variables

Votre message comporte {{advices.nb_variables}} variables. La personnalisation de vos emails de prospection est une des clés pour obtenir d'excellents taux de réponse. Vous pouvez personnaliser grâce à un ciblage précis de vos prospects, mais l'utilisation de variables vous permet d'adapter encore plus vos messages. Utilisez par exemple #{first_name}, #{company_name} ou mieux encore : des variables customisées !

Vous avez utilisez une mise en relation de la part de quelqu'un pour entrer en contact avec votre prospect. Excellente idée !

Calls to action

{{advices.nb_cta}} Call to action

Votre sujet comporte {{advices.nb_cta}} call to action. Les appels à l'action sont en général une question que vous posez à votre prospect pour qu'il réponde. Faire une demande ("Seriez-vous disponible pour en discuter ?") génère deux fois plus de réponses que faire une affimration ("J'aurais aimé en discuter avec vous.") puisqu'y répondre est plus naturel. Encore mieux si votre question peut être répondue par oui ou non, car votre prospect peut y répondre rapidement.

Ne soyez pas trop vendeur

{{advices.youme_ratio}} Vous/Moi ratio

N'essayez pas de vendre à tout prix ! Ecrivez un email court et sympathique à propos de votre prospect en lui expliquant quel problème vous pourriez résoudre chez lui. Ne parlez pas trop de vous.Vous mentionnez {{advices.youme_ratio}} plus votre prospect que vous. Félicitations, vous êtes sur la bonne voie.Vous mentionnez {{advices.youme_ratio}} plus vous que votre prospect... Vous devriez essayer de vous concentrer plus sur votre prospect.

Relances

0 relance

Envoyer des emails de relance à vos précédents messages peut doubler votre taux de réponse ! Un logiciel comme Datananas vous permet d'envoyer automatiquement des relances selon un scénario à tous les prospects qui n'ont pas encore répondu

Envoyer depuis un humain

Vous ne devriez jamais envoyer d'email de prospection depuis des addresses génériques comme marketing@{{domain}} mais depuis l'adresse email de vrai commerciaux comme jean@{{domain}}. Même si vous pouvez faire en sorte que vos envois depuis un logiciel d'Email Marketing ai l'air d'être envoyées depuis un email nominatif, envoyer depuis un vrai compte Gmail ou Office365 améliorera votre délivrabilité, et par conséquence votre taux de réponse étant donné qu'il n'y a aucun moyen de détecter que l'envoi a été automatisé. C'est exactement ce que Datananas permet de faire. Encore plus important, envoyer des miliers d'emails similaires d'un seul coup peut facilement être détecté comme de l'Email Marketing par Gmail. Datananas vous permet de répartir ces envois, vous permettant de faire x nouvelles prises de contact par jour.

Autre

Les conseils précédents sont les plus importants et vous aideront à éviter les erreurs les plus fréquentes dans vos emails de prospection. Vous pouvez trouver beaucoup d'autres ressources sur notre blog et dans nos ebooks. Découvrez plus de conseils dans l'ebook "28 modèles d'emails de prospection"